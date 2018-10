Actualidade

A sétima edição do Family Film Project - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia regressa ao Porto, de 15 a 20 de outubro, trazendo sessões de cinema, performance, instalações multimédia e 'masterclasses'.

O evento, organizado pelo Balleteatro, vai decorrer no Cinema Passos Manuel, no Coliseu do Porto e no Maus Hábitos, e divide a sua programação em três "zonas temáticas", segundo a apresentação: "Vidas e Lugares", focado num registo "'voyeurístico', biográfico ou documental", "Memória e Arquivo" e "Ligações", esta última "centrada nas dinâmicas interpessoais e comunitárias".

Em competição estarão 14 filmes, em busca de receberem o Grande Prémio do Júri e o Prémio para Melhor Ficção, frente a um júri composto pela artista Gabriela Vaz Pinheiro, a socióloga norte-americana Paula Rabinowitz e a cineasta e dramaturga Regina Guimarães.