O último corpo das quatro vítimas do afogamento na sexta-feira na praia do Jango Veleiro, em Luanda, foi resgatado terça-feira por mergulhadores dos bombeiros a mais de 10 quilómetros de distância, indicou hoje à Lusa fonte oficial.

Segundo o porta-voz do comando de Luanda do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Miguêns, o corpo da criança, de oito anos, foi encontrado na praia do Sarico, já no sul da província do Bengo, para onde acabou por ser levado pelas correntes fortes que se fazem sentir atualmente na costa angolana.

"Foi difícil, psicologicamente também, resgatar o corpo de um menino falecido sexta-feira", sublinhou Faustino Miguêns.