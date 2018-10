Actualidade

Três dias de entrada gratuita e a inauguração de três exposições assinalam, no fim de semana, as comemorações do segundo aniversário do Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, que se comemora na sexta-feira.

"Três dias gratuitos para que o público possa apreciar as diferentes propostas que o museu proporciona e que fizeram de Lisboa uma cidade com mais cultura e mais cosmopolita", disse hoje à imprensa o diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, durante uma visita guiada a três exposições a inaugurar na sexta-feira.

"Over flow", instalação individual de Tadashi Kawamata, na galeria oval do MAAT, impressiona por toda ela ser elaborada com resíduos retirados da costa portuguesa, desde maio último.