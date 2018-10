Eleições/Brasil

A Justiça brasileira negou hoje um novo recurso do ex-Presidente Lula da Silva, preso por corrupção, que pedia para votar nas eleições do próximo domingo, informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná.

A defesa do líder do Partido dos Trabalhadores (PT) recorreu para aquele órgão, o qual destacou que é "tecnicamente impossível" instalar urnas na sede da Polícia Federal na cidade de Curitiba, onde Lula da Silva Ele está preso, a cumprir pena, desde abril.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece um número mínimo de 20 eleitores para a instalação de urnas nas prisões do Brasil, que no domingo realizará eleições presidenciais, legislativas e regionais.