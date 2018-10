Brasil/Eleições

O candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro, líder nas intenções de voto das sondagens para as presidenciais no Brasil, desistiu de participar no último debate televisivo antes das eleições de domingo, prevista para esta quinta-feira, por recomendação médica.

A decisão foi anunciada hoje pelos médicos que tratam dos ferimentos que Bolsonaro sofreu aquando do seu esfaqueado, a 06 de setembro num ato de campanha em Juiz de Fora. O candidato do Partido Social Liberal (PSL) manteve-se hospitalizado durante grande parte do período de campanha eleitoral, tendo recebido alta hospitalar no passado sábado.

Bolsonaro suspendeu a sua campanha e não compareceu a nenhum dos recentes debates, mas, apesar da ausência, as intenções de voto na extrema-direita subiram de 22%, percentagem que tinha antes do ataque, para 32%, segundo a sondagem divulgada na terça-feira, pela empresa Datafolha.