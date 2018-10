Vistos Gold

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 out (Lusa) - A associação Transparência e Integridade acusou hoje o deputado do PSD Carlos Peixoto de ter incorrido num "gritante conflito de interesses" ao aceitar ser o relator de um projeto de lei do BE para a extinção dos Vistos Gold.

Em causa está a "participação remunerada" de Carlos Peixoto na sociedade de advogados Caiado Guerreiro que, segundo a Transparência e Integridade, está especializada, entre outras coisas, no "fornecimento de serviços assessoria jurídica a requerentes Vistos Gold".

A associação endereçou uma carta ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, o socialista Bacelar de Vasconcelos, para contestar a escolha do relator do projeto de lei dos bloquistas que pretendia a extinção do regime dos Vistos Gold. (CORRIGE O NOME DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS)