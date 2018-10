Actualidade

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) da polícia moçambicana anunciou hoje que há 10 suspeitos no caso de homicídio, há um ano, de Mahamudo Amurane, presidente do Conselho Municipal de Nampula, principal cidade do Norte do país.

A informação foi prestada um dia antes de se completar um ano sobre o homicídio, sem que, até agora, tenham sido conhecidos desenvolvimentos na investigação.

Os 10 indiciados aguardam pelo desenrolar do processo para saber se vão ser acusados ou não pelo Ministério Público e estão em liberdade, referiu Leonardo Simbine, chefe do departamento de relações públicas do Sernic, em conferência de imprensa.