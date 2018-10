Brasil/Eleições

O candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) às presidências brasileiras, Ciro Gomes, acusou hoje Jair Bolsonaro, que lidera as sondagens, de usar um atestado falso para não comparecer no último debate televisivo antes das eleições, apelidando-o de "nota de três reais".

"Eu quero dizer que eu vou tirar a sua máscara, Bolsonaro. Você não pode deixar de ir ao debate. Você está mentindo, e atestado médico falso é crime", afirmou Ciro Gomes à imprensa, em São Paulo. "Vá ao debate da Globo que eu vou mostrar que você é uma nota de três reais", afirmou.

Ciro disse que recebeu na terça-feira as regras do debate da Globo, emissora que irá transmitir o debate de quinta-feira, e nelas constavam que o processo teria de ser adaptado após a confirmação de que Bolsonaro não iria participar.