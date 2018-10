Actualidade

A comissária da participação portuguesa na Feira do Livro de Guadalajara (México), Manuela Júdice, apresentou hoje a programação oficial e espera que, no final do evento, os visitantes "digam que Portugal é incrível".

A 32.ª edição da Feira do Livro de Guadalajara, a maior feira do livro da América Latina, decorrerá de 24 de novembro a 02 de dezembro e tem este ano Portugal como país convidado, tendo sido hoje apresentada toda a programação, numa conferência de imprensa na cidade mexicana.

Sobre a escolha de Portugal, o presidente da Feira do Livro, Raúl Padilla López, afirmou que a feira do livro quer assinalar os 154 anos de relações diplomáticas entre os dois países, e que o fará com a presença de dezenas de escritores e uma programação alargada a toda a cidade de Guadalajara.