O Sindicato Nacional de Professores (Sinprof) assumiu hoje preocupação com as novas regras de transição de carreiras, mesmo admitindo ser favorável ao processo de uniformização proposto pelo Governo.

A posição foi avançada à imprensa pelo secretário nacional para o tesouro do Sinprof, Filipe Faustino, no final de uma reunião entre o Ministério da Educação de Angola e os três sindicatos do setor, que decorreu em Luanda.

A reunião teve como objetivo a apresentação da proposta do sistema remuneratório da função pública e o sistema das regras de transição para o novo estatuto dos agentes da educação, recentemente aprovado.