Um grupo de quatro jovens suspeitos de vários crimes de roubo e ameaça com arma branca, no concelho da Amadora, ficaram em prisão preventiva, depois de terem sido detidos na segunda-feira, anunciou hoje a PSP.

Estas detenções foram anunciadas esta tarde aos jornalistas pelo Comandante da PSP da Amadora, Resende da Silva, durante uma conferência de imprensa onde foi dado conta, igualmente, de mais duas situações de prática de crime violentos, ocorridos na última semana no concelho.

Nesta situação, segundo explicou Resende da Silva, os quatro jovens, com idades entre os 17 e os 26 anos, são suspeitos da prática de três crimes de roubo agravado, nos quais "ameaçaram as vítimas com armas", chegando algumas a necessitar de tratamento hospitalar.