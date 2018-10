Actualidade

Estreia no dia 11, nas Caldas da Rainha, "O Filho", a primeira peça de Jon Fosse encenada pelo Teatro da Rainha, que aborda em palco diversas formas da incomunicabilidade.

Fernando Mora Ramos, encenador do Teatro da Rainha, companhia residente nas Caldas da Rainha, tem assim "morte anunciada" para dia 11 de outubro. Como ator, vai "morrer de costas", no papel do vizinho de um casal de idosos que vive isolado nos confins de um fiorde, no interior da Noruega, numa peça de que fala "de isolamento e incomunicabilidade", como explicou à agência Lusa.

O "drama psicológico" vivido no interior do "país mais rico do mundo, com o maior rendimento per capita, como dizem as estatísticas", não anda longe, no entender de Mora Ramos, "do que se vive por cá, no interior quase deserto" e na solidão "das gerações que não conseguem comunicar".