Autárquicas/Moçambique

A missão de observação eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) que vai acompanhar as eleições autárquicas da próxima semana, em Moçambique, vai estar no terreno em cinco municípios, anunciou hoje a organização, em comunicado.

Os observadores designados pelos Estados-membros e representantes da Assembleia Parlamentar da CPLP vão desdobrar-se por Maputo e Matola (capital e arredores) e pelas capitais provinciais de Beira e Quelimane, no centro do país, e Nampula, no norte.

A chegada a Maputo está prevista para sábado e a missão "vai acompanhar o encerramento da campanha eleitoral (no domingo), o dia da eleição (na quarta-feira, dia 10) e o apuramento parcial", que acontecerá nos dias seguintes, detalha o comunicado.