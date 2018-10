Moçambique/Autárquicas

A polícia moçambicana admitiu hoje ter disparado balas de borracha e usado gás lacrimogéneo contra membros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política parlamentar moçambicana, em Gurué, no centro do país.

"Os membros e simpatizantes do MDM tentaram desviar a sua marcha da rota acordada para colidir com um desfile da Frelimo [partido no poder em Moçambique]", declarou porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província da Zambézia, no centro de Moçambique, Miguel Caetano, citado hoje pelo Centro de Integridade Pública.

O incidente ocorreu na segunda-feira, durante a campanha do MDM naquele município da província da Zambézia, no centro de Moçambique.