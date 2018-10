Actualidade

Mais de 100 bombeiros apoiados por 29 viaturas combatem um incêndio numa zona de mato, no Viso Pequeno, no concelho de Setúbal, disse à agência Lusa fonte do CDOS, Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

"Esperamos resolver este incêndio nas próximas horas se, entretanto, as condições climatéricas não se alterarem, uma vez que se trata de uma zona de difícil acesso e os meios aéreos que estiveram envolvidos no combate às chamas - dois helicópteros -, já se retiraram", disse o Comandante Distrital de Bombeiros, Elísio Oliveira.

"Se continuarmos sem vento, o incêndio, que deflagrou pouco antes das 18:00, deverá estar resolvido nas próximas horas", acrescentou Elísio Oliveira, que enalteceu o comportamento dos moradores na zona, que permitiram que os dois helicópteros se abastecessem de água nas piscinas.