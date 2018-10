Actualidade

O primeiro-ministro argelino afirmou hoje, em Lisboa, que o interesse da China por África criou "dinâmica económica" e despertou o interesse da Europa e de outros continentes para uma região anteriormente pouco apelativa.

A China já tem uma presença "substancial" na Argélia, em setores como a construção e o desenvolvimento económico e o país magrebino é signatário do memorando de entendimento relativo à nova Rota da Seda, uma ambiciosa iniciativa chinesa de infraestruturas de transportes para facilitar o comercio entre Ásia, Europa e África, lançada pelo Presidente chinês Xi Jinping.

"Pensamos que a África ganhou muito com isto. Antes dos chineses terem chegado, com a sua ajuda, o seu interesse pelas matérias-primas (...) muitas outras regiões desenvolvidas do mundo olhavam para África com pouco interesse", disse, em entrevista à Lusa, Ahmed Ouyahia, que hoje visitou Portugal, no âmbito da V Cimeira Luso-Argelina.