São Tomé/Eleições

O único debate público promovido com os candidatos às eleições legislativas do próximo domingo em São Tomé e Príncipe ficou hoje reduzido à oposição, dada a ausência do líder do ADI, cuja governação foi criticada por todos os adversários.

O debate, organizado pela sociedade civil, decorreu ao final da tarde de quarta-feira, a dois dias do fim da campanha, contando com a presença de Jorge Bom Jesus, cabeça-de-lista do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, maior partido da oposição); Arlindo Carvalho, líder da coligação composta pelo Partido da Convergência Democrática (PCD), a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD), e o Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM); Elsa Garrido (Movimento Social Democrata - Partido Verde) e Martinho Stock (Força do Povo).

No palco do Cinema Marcelo da Veiga, na capital são-tomense, havia apenas uma cadeira vazia, com um papel onde se lia "ADI", Ação Democrática Independente, partido no poder e liderado por Patrice Trovoada.