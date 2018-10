Actualidade

O Benfica derrotou hoje por 5-3 o Halle-Gooik, da Bélgica, em jogo da primeira jornada do grupo 4 da fase de apuramento da Liga dos Campeões de futsal.

Apresentando um cinco inicial composto por Roncaglio, Tolrà, Bruno Coelho, Robinho e Fernandinho, o Benfica contou muito também com os talentos de Fits e André Coelho, ambos a 'bisar' em Halle, no pavilhão da equipa anfritriã deste quadrangular, que conta também com o Barcelona, de Espanha, e o Kremlin-Bicêtre United, de França.

O 1-0 para os 'encarnados' apareceu logo aos seis minutos, marcado por Fits. O pivôt recebeu de Robinho, rodou e 'disparou' de pé esquerdo para a baliza.