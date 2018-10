Actualidade

Um golo de Marega permitiu hoje ao FC Porto vencer 1-0 na receção aos turcos do Galatasaray, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, igualando o Schalke 04 na liderança.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira parte, o avançado maliano dos 'dragões' marcou praticamente no arranque da segunda parte, aos 49 minutos, sentenciando aí o encontro.

Com esta vitória, o FC Porto fecha a segunda jornada na liderança do grupo com quatro pontos, os mesmos que os alemães do Schalke, estando o Galatasaray em terceiro, com três pontos e os russos do Lokomotiv Moscovo no quarto, sem somar qualquer ponto.