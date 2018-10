Inquérito/Energia

O antigo administrador da REN Vítor Batista revelou hoje que "havia bastante pressa do Governo" nos cálculos do valor a pagar pela EDP na extensão das concessões das barragens, que ficou abaixo do apurado pela gestora da rede elétrica.

Na audição de hoje da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia, um dos temas centrais foi a extensão do domínio hídrico à EDP e os cálculos que determinaram o valor que a elétrica pagou pela extensão dos contratos de 27 barragens, decididos quando Manuel Pinho era ministro da Economia, processo que Vítor Batista acompanhou enquanto administrador da REN, e que disse ter sido feito "à pressa" e em "contrarrelógio".

Instado pelo deputado do BE Jorge Costa a relatar o "filme da negociação", Vítor Batista começou por recordar que "no final de novembro, início de dezembro" de 2006, recebeu uma mensagem interna da equipa técnica da REN de que tinham "praticamente chegado a acordo no critério e nos valores".