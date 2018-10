Actualidade

Um polícia morreu e seis ficaram feridos na quarta-feira num tiroteio no estado norte-americano da Carolina do Sul, anunciaram as autoridades do condado de Florence.

O suspeito já foi detido, acrescentaram.

As forças policias deslocaram-se a casa do suspeito com um mandado policial e começaram a ser baleados. Na casa encontravam-se crianças, que não sofreram qualquer ferimento, segundo as autoridades locais.