Brasil/Eleições

Os principais candidatos que disputam as eleições presidenciais de domingo no Brasil são esperados hoje no debate considerado decisivo, na Rede Globo, com exceção do líder da corrida eleitoral, Jair Bolsonaro, que não deverá comparecer por recomendação médica.

Confirmaram presença os candidatos Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo lugar nas mais recentes sondagens, com 21% das intenção de voto, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que tem 11%, Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que nas sondagens tem o apoio de 9% dos eleitores.

Também estarão presentes do debate da Globo Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, com 4% das intenções de voto, Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ambos com 2% dos votos, e Guilherme Boulos do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), que não pontuou nas ultimas sondagens.