Actualidade

O Partido Comunista do Vietname, no poder, nomeou o secretário-geral como candidato único à presidência do país, sucedendo ao Presidente Tran Dai Quang, que morreu no mês passado.

De acordo com um comunicado do Governo vietnamita, publicado no site oficial, na quarta-feira à noite, os membros do comité central do partido decidiram, por unanimidade, nomear o "camarada Nguyen Phu Trong" para o cargo.

Se a nomeação for aprovada pela Assembleia Nacional vietnamita, Trong, de 74 anos, vai ser o primeiro líder do Vietname a ocupar os dois cargos desde o antigo Presidente Ho Chi Minh, nos anos 1960.