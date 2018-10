Actualidade

A Arábia Saudita declarou hoje que Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico do poder em Riade, desapareceu depois de ter saído do consulado do país em Istambul.

O consulado-geral da Arábia Saudita em Istambul "efetuou os procedimentos de acompanhamento e de coordenação com as autoridades locais turcas para descobrir as circunstância do desaparecimento de Jamal Khashoggi, depois de ter saído do edifício do consulado", de acordo com um comunicado publicado pela agência de notícias oficial saudita SPA.

Khashoggi, que se exilou nos Estados Unidos em 2017, foi dado como desaparecido pela noiva de nacionalidade turca, depois de ter entrado na terça-feira no consulado saudita em Istambul.