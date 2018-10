Actualidade

O Sporting de Braga defende em casa, frente ao Rio Ave, a liderança da I Liga portuguesa de futebol, numa sétima jornada marcada pela receção do Benfica ao FC Porto.

No jogo 'grande' da ronda, os 'encarnados', terceiros classificados, recebem os 'dragões', segundos, no domingo, às 17:30, no Estádio da Luz, numa partida em equipas com baixas.

O Benfica não deverá contar com Jardel, Gabriel e João Félix, lesionados, sendo certa a ausência de Conti, castigado, enquanto no FC Porto o avançado Aboubakar será baixa durante vários meses, depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo.