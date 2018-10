Actualidade

A Fundação José Saramago abre as portas para a obra do Nobel da Literatura em língua portuguesa, mas sobretudo permite mergulhar na intimidade do escritor, através das suas agendas e cadernos de apontamentos, que revelam um homem metódico no seu quotidiano.

O primeiro andar da centenária Casa dos Bicos, em Lisboa, alberga o enorme espólio literário de José Saramago, todos os livros que publicou, em várias edições - incluindo o seu primeiro romance, "Terra do Pecado", publicado em 1947 pela Minerva -, manuscritos e datiloscritos dessas obras, os livros que consultou para escrever "Memorial do Convento" e a bibliografia a que recorreu para construir o polémico "O evangelho segundo Jesus Cristo".

Tudo isto se encontra na exposição permanente da Fundação, "José Saramago. As Sementes e os frutos", que é, na verdade, "uma transposição, em versão mais reduzida, para aquele espaço de uma outra mostra, de 2008, chamada 'José Saramago. A consistência dos sonhos'", que passou por Lisboa, Lanzarote, São Paulo e Cidade do México, contou à Lusa Sérgio Letria, diretor da Fundação José Saramago (FJS).