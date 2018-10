Actualidade

A Procuradoria-Geral da Pública (PGR) na província do Huambo, centro de Angola, está a investigar 51 processos de crime de peculato, que envolvem, na sua maioria, empresas e funcionários públicos, indicou fonte oficial local.

Segundo o procurador provincial do Huambo, Domingos Joaquim, citado hoje na imprensa angolana, os acusados, que não indicou, deverão receber, em breve, as respetivas acusações.

O magistrado do Ministério Público indicou tratar-se de processos mediáticos que envolvem, essencialmente, algumas pessoas coletivas públicas e privadas, bem como funcionários públicos, que tinham como substrato a má execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referente aos anos 2012 e seguintes.