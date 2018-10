Incêndios

Noventa e sete por cento dos grandes incêndios nos últimos 30 anos ocorreram durante ondas de calor, concluiu um estudo de investigação, que alerta para as consequências das alterações climáticas que vão tornar aquele fenómeno mais frequente e mais intenso.

A investigação, desenvolvida no âmbito do projeto de investigação FIREXTR, concluiu que 96,8% dos grandes incêndios (com mais de cinco mil hectares ardidos) entre 1981 e 2010 ocorreram durante ondas de calor e os restantes 03,2% imediatamente após várias ondas de calor longas e intensas.

O estudo a que a agência Lusa teve acesso identificou um total de 130 ondas de calor em Portugal continental nos últimos 30 anos, entre maio e outubro, com a maioria a ocorrer em julho (33%) e agosto (27%).