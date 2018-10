Actualidade

Um dos feridos do acidente de viação que na quarta-feira provocou 18 mortos na província angolana de Benguela, confirmou hoje que o condutor do miniautocarro que embateu num camião de mercadorias parado na berma da estrada estava alcoolizado.

Job da Costa Nascimento, militar das Forças Armadas Angolanas que viajava no miniautocarro e que saiu ligeiramente ferido do acidente, corroborou à agência noticiosa Angop a informação avançada quarta-feira por fonte da polícia, sublinhando que, ao longo do trajeto Lubango-Caimbambo, o motorista vinha a consumir álcool.

"Os passageiros chamaram várias vezes a atenção do motorista, pelo facto de constatarem que estava a consumir uma bebida energética com whisky e excedia na velocidade, ao que respondia que estava tudo controlado, até que aconteceu o acidente", disse o militar.