Pelo menos sete soldados morreram e dois ficaram feridos numa explosão hoje numa estrada no sudeste da Turquia, anunciou o vice-presidente do partido no poder, que atribuiu o ataque a rebeldes curdos.

O responsável, Numan Kurtulmus, disse que o ataque ocorreu perto da cidade de Gercus, na província de Batman, e que os soldados estavam no interior de um veículo militar blindado e dirigiam-se para uma obra na região, para protegê-la.

A agência estatal de notícias Anadolu disse por seu lado que os soldados se preparavam para realizar operações contra o grupo rebelde.