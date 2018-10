Tancos

O ministro da Defesa esclareceu hoje que a responsabilidade da escolha do comandante Paulo Isabel para assumir as funções de diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM) foi sua, e disse ter plena confiança "na pessoa" que nomeou.

"Deixem-me esclarecer que fui eu que nomeei, que fui eu que escolhi, para atalhar aquilo que nos 'mentideros' causou algum ruído pela circunstância de no comunicado ter sido afirmado que [a nomeação do comandante Paulo Isabel] era sob proposta do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas", pediu aos jornalistas em Bruxelas, onde decorre a reunião dos ministros da Defesa da NATO.

Azeredo Lopes disse que solicitou ao Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, que perguntasse "aos ramos se podiam apresentar nomes", considerando "importante que a escolha do ministro seja o mais esclarecida possível".