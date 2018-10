Actualidade

Os dirigentes do PCP remeteram hoje a questão dos aumentos salariais na função pública para as negociações entre sindicatos e Governo socialista, decorrendo hoje mesmo uma reunião entre as partes no Ministério das Finanças.

Foi noticiado desde quarta-feira que o executivo do PS e representantes da maioria de esquerda, nomeadamente do BE, estão a discutir subidas de salários dos funcionários públicos de 10 euros e do salário mínimo no Estado para 635 euros.

"A notícia de que o aumento dos salários na administração pública está a ser negociado no âmbito do exame comum do Orçamento do Estado exige um esclarecimento e uma correção. Uma questão é estar a intervir no sentido de alcançar avanços - objetivo de que o PCP não prescinde -, outra, distinta, é estar a negociar substituindo os sindicatos", lê-se em nota dos comunistas.