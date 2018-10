Professores/Greve

O dirigente da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, afirmou hoje, no Porto, que a adesão à greve dos professores no Norte "deverá ultrapassar os 85%" o que significa "um aumento" relativamente aos dias anteriores.

"Começamos com uma greve, no primeiro dia, que atingiu os 75%, subiu ligeiramente no dia a seguir na zona Sul, e ontem [quarta-feira], no Centro, a greve já ultrapassou 80%. Hoje, os sinais que nos chegam em comparação com os dias anteriores são de uma adesão ainda mais forte", disse o dirigente da FNE.

João Dias da Silva, que falava aos jornalistas, na Praça dos Leões, no Porto, no decorrer de uma ação de divulgação das razões do protesto dos professores, disse existirem vários agrupamentos de escolas encerrados por toda a região, apontando como exemplo o caso de Alfena, onde "todas as escolas encerraram".