Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a condenação do ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim ao pagamento de uma indemnização ao deputado regional Gil Canha, que destacou a "sorte infinita" do social-democrata.

Segundo uma notícia hoje divulgada pelo matutino Jornal da Madeira, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão do Juízo Cível da Madeira de condenar "solidariamente os réus Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim e Marco António Freitas no pagamento de uma indemnização no valor de quatro mil euros, cada um, ao autor [do processo] Gil da Silva Canha, acrescida de juros de mora vencidos e vincendos desde a citação até ao integral pagamento".

Segundo o advogado de Alberto João Jardim, Guilherme Silva, o Tribunal da Relação de Lisboa "considerou que não houve qualquer ofensa à honra e/ou se tivesse extravasado o aceso da luta político partidária"