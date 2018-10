Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana, Mussa Faki Mahamat, chega hoje ao final do dia a Bissau para uma visita de 24 horas que visa avaliar a situação política do país, em processo de preparação das eleições.

Durante a sua estada em Bissau, que termina sexta-feira, segundo o programa enviado à Lusa, Mussa Faki Mahamat vai reunir-se com o Presidente da República, José Mário Vaz, o presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, e com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, entre outras autoridades e atores políticos guineenses.

O presidente da Comissão da União Africana inicia a visita, ao final do dia de hoje, com um encontro com os embaixadores e representantes das organizações internacionais presentes em Bissau.