Tancos

O CDS-PP remeteu hoje para a comissão de inquérito apurar "o grau de conhecimento e envolvimento" do ministro da Defesa no processo de recuperação das armas roubadas em Tancos, em 2017, e insistiu na demissão de Azeredo Lopes.

O CDS convocou os jornalistas, no parlamento, para uma declaração, horas depois de a edição "on-line" do semanário Expresso ter noticiado que o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), detido do processo, disse ao juiz de instrução que Azeredo Lopes foi informado do encobrimento da alegada encenação em torno da recuperação das armas, em outubro de 2017, cinco meses após o furto.

Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, que propôs uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos, disse não comentar notícias que partem de "da violação do segredo de justiça no âmbito de um processo judicial", dizendo saber separa o que é da justiça e o que é da política.