Actualidade

A secretária de Estado da Habitação assegurou hoje que os municípios têm "todo o poder" para gerir o Programa de Arrendamento Acessível, recusando a ideia de "tendência centralizadora" apontada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

"A situação está plenamente salvaguardada, porque o próprio programa diz que, sempre que existam programas municipais, são esses programas que fazem a gestão de todo o programa [de Arrendamento Acessível]. Quando não existam os programas municipais, há uma plataforma central que a faz, por isso a questão está completamente salvaguardada", defendeu a governante Ana Pinho, em declarações aos jornalistas à margem de uma sessão pública sobre estratégias locais de habitação, em Lisboa.

No âmbito de um parecer sobre a proposta de lei do Governo para o Programa de Arrendamento Acessível, a ANMP criticou a "tendência centralizadora" da iniciativa legislativa, com "toda a gestão concentrada no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana", defendendo que tal contraria o atual processo de descentralização de competências.