Actualidade

Andrew Mlangeni, um dos dois últimos sobreviventes ativistas 'anti-apartheid' que foram condenados com o antigo presidente sul-africano Nelson Mandela à prisão perpétua em 1964, foi internado num hospital, divulgou hoje a comunicação social sul-africana.

Andrew Mlangeni, de 93 anos, foi internado num hospital da Cidade do Cabo, na África do Sul, noticiaram os 'media' do país, segundo a agência Associated Press.

O ANC, partido no poder na África do Sul, anunciou entretanto que foi informado pela família de Mlangeni que o ativista está em estado "crítico, mas estável".