Actualidade

A funcionalidade dos espaços da residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, foi um dos critérios que nortearam o historiador de arte João Pinharanda na curadoria da exposição de arte que, na sexta-feira, é inaugurada em São Bento.

Cinquenta obras de arte contemporânea, de 33 artistas portugueses, em registos que vão da pintura, à escultura, fotografia ou colagem, vindas da coleção António Cachola, preenchem a exposição que, durante um ano, vai decorar várias salas da residência oficial do primeiro-ministro.

As obras provêm do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, a que o curador e historiador João Pinharanda esteve ligado, na sua fundação, uma instituição a que agora regressa, após um afastamento de oito anos, para as escolher e adequar a um espaço - a residência oficial -, "que conhecia muito mal e só visitara uma vez", como disse hoje, numa vista guiada à imprensa.