Tancos

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, "ganhava em prestar esclarecimentos no parlamento" sobre o caso da recuperação do material militar furtado nos paióis em Tancos.

O ministro da Defesa negou hoje "categoricamente" ter tido conhecimento de qualquer "encobrimento" no caso da recuperação do material militar furtado nos paióis em Tancos, depois de o Expresso ter noticiado hoje que o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, major Vasco Brazão, assegurou ao juiz de instrução ter dado conhecimento a Azeredo Lopes da encenação montada na Chamusca mais de um mês após a recuperação das armas.

"Julgo que o ministro da Defesa ganhava em prestar esclarecimentos no parlamento", respondeu apenas Catarina Martins aos jornalistas quando questionada pelos jornalistas se o primeiro-ministro tinha feito bem manter a confiança política no seu ministro.