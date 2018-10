Actualidade

A editora sueca iDEAL Recordings, dedicada à música experimental, celebra 20 anos e passa pelo Porto com vários concertos e a exibição de um filme, "Mannerlaatta", entre hoje e sexta-feira.

No Rivoli, pelas 23:00 de hoje, e após a récita da peça "Late Night", da companhia de teatro grega Blitz Theatre Group, o norte-americano John Duncan e os suecos Saturn and the Sun atuam no 'Understage', o espaço por debaixo do palco principal do teatro portuense.

Na sexta-feira, a 'festa' dos 20 anos continua no Cinema Passos Manuel, onde será exibido o filme "Mannerlaatta", de Mika Taanila, que conta com banda sonora de Mika Vainio, além de um concerto de Jonathan Saldanha e do fundador da iDEAL, Joachim Nordwall, terminando a noite com um 'dj set' de The iDEALIST.