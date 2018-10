Actualidade

Uma atuação do músico canadiano Tim Hecker, em estreia europeia, abre hoje a nova temporada da Culturgest, em Lisboa, a primeira desenhada pelo diretor artístico Mark Deputter.

Tim Hecker apresentará o álbum "Konoyo", editado na semana passada, e no grande auditório da Culturgest estará acompanhado de um 'ensemble' composto pela artista Kara-Lis Coverdale e por músicos do grupo japonês Tokyo Gakuso, que se dedicam à música tradicional do Japão (gagaku).

Entre a eletrónica do Ocidente e a tradição do Japão, Tim Hecker criou "uma ponte emocional única entre duas culturas e dois tempos distantes", refere a Culturgest a propósito desta atuação, que também assinala os 25 anos de criação da casa da cultura ligada à Caixa Geral de Depósitos.