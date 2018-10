Tancos

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que, a ser verdade que o ministro da Defesa teve conhecimento do encobrimento na recuperação do material furtado em Tancos, Azeredo Lopes não tem condições para se manter em funções.

"A não ser que seja tudo redondamente mentira e provado que é redondamente mentira, não vejo como é que, nestas condições, um primeiro-ministro pode manter o ministro em funções", afirmou Rui Rio, em declarações à agência Lusa.

O presidente do PSD salientou que tem por princípio "não pedir demissões de membros do Governo".