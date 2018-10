Actualidade

O Benfica empatou hoje a um golo com o Barcelona, de Espanha, em jogo da segunda jornada do grupo 4 da fase de apuramento da Liga dos Campeões Europeus de futsal.

Numa partida marcada pelo equilíbrio, o Benfica foi o primeiro a marcar, por Fábio Cecílio, com um grande remate aos 11 minutos do segundo tempo, com o Barcelona a restabelecer o empate por Esquerdinha, a quatro minutos do fim, na conversão de um livre direto.

Após este resultado, o Benfica lidera o grupo 1 juntamente com o Barcelona, ambos com quatro pontos, seguido dos belgas do Halle-Gooik e dos franceses do Kremlin-Bicêtre United, ambos com um.