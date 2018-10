Actualidade

O Sporting foi hoje derrotado pelo Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo 4 da 'poule' A de qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Ao contrário da véspera, na qual havia vencido (3-2) os bielorrussos do Lida, a equipa orientada pelo treinador Nuno Dias teve um mau arranque no encontro. Os 'leões' sofreram o primeiro golo aos cinco minutos, graças à finalização de Taynan, e viram o adversário dilatar a vantagem aos 12, por intermédio de Rangel Taian.

Com o peso da diferença no marcador, o Sporting tentou reagir, mas o melhor que conseguiu foi reduzir ainda antes do intervalo, aos 15, pelo 'fixo' Erick Mendonça, na sequência de uma assistência de Merlim.