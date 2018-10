Actualidade

A pressão sobre Cristiano Ronaldo aumenta por parte dos seus patrocinadores, agora com a Nike a juntar-se à 'gigante' de jogos de vídeo EA Sports, ao expressar preocupação com a alegação de violação que o futebolista português enfrenta.

Este já negou a acusação e recebeu hoje o apoio público do seu atual clube, a Juventus, de Itália, pouco depois do comunicado que a Nike divulgou na Agência Associated Press (AP).

A Nike tem um contrato com Cristiano Ronaldo, que é um dos jogadores mais famosos e ricos do mundo, desde 2003, tendo a última renovação ocorrido em 2016, em termos que garantem ao internacional português arrecadar uma verba próxima dos mil milhões de dólares na vigência do mesmo.