Portugal Fashion

A 43.ª edição do Portugal Fashion realiza-se de 18 a 20 de outubro deste ano, no edifício da Alfândega do Porto, com mais de 30 desfiles nos três dias, anunciou hoje a organização.

Do programa consta a apresentação das coleções primavera/verão 2019 de nomes como Alves/Gonçalves, Carlos Gil, Luís Buchinho, Luís Onofre, Miguel Vieira, Katty Xiomara, Nuno Baltazar, Storytailors, entre outros, segundo comunicado da organização.

As marcas Marques'Almeida e Sophia Kah, "que estão a causar furor a partir de Londres", fazem a sua estreia na edição nacional do Portugal Fashion, que contempla ainda, no 'line-up' da ModaLisboa, o desfile de Alexandra Moura.