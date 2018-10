Actualidade

O finlandês Esappekka Lappi (Toyota) venceu hoje a especial de abertura do rali da Grã-Bretanha, no País de Gales, batendo o seu compatriota Jari-Matti Latvala (Toyota) por apenas 0,3 segundos.

Os três principais aspirantes ao título ficaram nos lugares imediatamente a seguir, separados por seis décimos de segundo.

O líder do campeonato, o belga Thierry Neuville (Hyundai), foi o terceiro, gastando exatamente o mesmo tempo do que Latvala a cumprir os 1,70 quilómetros de especial em Tir Prince. Logo a seguir ficou Sébastien Ogier (Ford), que na prova anterior, na Turquia, baixou ao terceiro posto do campeonato.