Tancos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, insistiu na noite de quinta-feira na demissão do ministro da Defesa e do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) devido ao caso Tancos, garantindo que vai continuar a exigir a verdade ao Governo.

"Não tinha [condições para continuar no cargo] quando o roubo ocorreu e continua a não ter agora, depois de tudo o que se vai sabendo e que, naturalmente, precisa de ser confirmado", afirmou Assunção Cristas à agência Lusa após um jantar com militantes em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

A líder centrista continuou: "(...) Certamente há um processo que correu mal, do princípio ao fim, e que nós procuraremos apurar com todo o rigor na comissão de parlamentar de inquérito. Mas parece-me evidente que o senhor ministro não tem condições para continuar no cargo. E isso creio que hoje já poucos terão dúvidas".