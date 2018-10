05 Outubro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar hoje nas comemorações do 108.º aniversário da Implantação da República, data que tem aproveitado para se dirigir aos políticos, com alertas sobre a saúde da democracia.

Na tradicional sessão solene na Praça do Município, em Lisboa, o chefe de Estado irá intervir depois do presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Antes, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional, o que dará início à sessão solene comemorativa do 108.º aniversário da Implantação da República, que deverá decorrer entre as 10:40 e as 11:15.